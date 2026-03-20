Соболев: в «Спартаке» есть люди-паразиты, которые делают клубу хуже

Бывший нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил о наличии в московском клубе людей, негативно влияющих на него.

— Помнишь тот день, когда впервые сказал себе: «Я хочу уйти из «Спартака»?

— Был октябрь или ноябрь 2023-го. Встретился с руководством и сообщил о желании уйти. Потом повторил свою просьбу на сборах в январе — и так продолжалось каждый следующий месяц. Окончательно решил уйти после того, как меня не взяли на финал Пути РПЛ с «Балтикой».

— Это правда, что Слишкович отцепил тебя после конфликта на тренировке?

— На тот момент я три или четыре игры по непонятным мне причинам не попадал в состав, хотя мне говорили, что я очень важен для клуба. И на тренировке во время игры «четыре на четыре» я просто не побежал за своим футболистом, дав ему свободно забить. Тренер свистнул, остановил занятие и обратился ко всем: мол, у нас впереди Кубок, а вы не бегаете. И уже после тренировки мне сообщили, что я не еду в Калининград.

— А ты сам как свою форму оценивал в этот момент?

— Вообще отличная.

— Думаешь, с тобой в составе «Спартак» сыграл бы иначе?

— Утверждать этого не можем, но помог бы точно. Это была ключевая игра, чтобы спасти сезон. И меня не взяли на самый важный матч. Но уже всё шло к тому, что наши пути расходятся. Решение отцепить меня принимал не только Слишкович, на него сильно повлиял один человек-паразит в клубе.

— Что за паразит?

— Я не буду называть фамилии, но в клубе есть несколько определённых людей, которые делают «Спартаку» только хуже. Футболисты знают, о ком я говорю — речь о людях-паразитах, которые изнутри делают клубу плохо. И в том числе из-за этих людей я тоже ушёл. Я уверен, что, если клуб уберёт этих паразитов, — а клуб прекрасно знает, что это за люди, — «Спартак» станет лучше.

В целом после ухода Федуна в клубе многое поменялось, и я не со всеми переменами был согласен. Тогда понял, что нам просто не по пути, у них чуть другие задачи и другие цели.

— Ты прямо человек Федуна получился.

— Пусть будет так. Федун любил «Спартак» так, как никто его не любил, по-настоящему болел и переживал за клуб. А после ухода таких людей в клубе будто не осталось, — приводит слова Соболева «РБ Спорт».

Соболев играл за «Спартак» с 2020 по 2024 год, когда перешёл в «Зенит».

