КДК увеличил отстранение владельца «Торпедо» Соболева ещё на шесть месяцев

Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором было принято решение увеличить отстранение владельца «Торпедо» Леонида Соболева ещё на шесть месяцев.

«В соответствии с частью 2 статьи 18, частью 2.1 статьи 34 дисциплинарного регламента РФС за неисполнение спортивной санкции – увеличить ранее назначенную в отношении Соболева Л. Д. спортивную санкцию в виде отстранения от любой связанной с футболом деятельности на шесть месяцев и оштрафовать его на 500 000 рублей.

В соответствии с частью 4 статьи 18, части 2.1 статьи 34 дисциплинарного регламента РФС за необеспечение исполнения Соболевым Л. Д. спортивной санкции – оштрафовать ФК «Торпедо Москва» г. Москва на 500 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента в части обеспечения безопасности при проведении соревнований (пп. 8, п. 11.3 регламента Первой лиги) – оштрафовать ФК «Торпедо Москва» г. Москва на 100 000 рублей», — написано на сайте РФС.

Минувшим летом Соболева отстранили от любой связанной с футболом деятельности на пять лет.

