Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК увеличил отстранение владельца «Торпедо» Соболева ещё на шесть месяцев

КДК увеличил отстранение владельца «Торпедо» Соболева ещё на шесть месяцев
Комментарии

Состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором было принято решение увеличить отстранение владельца «Торпедо» Леонида Соболева ещё на шесть месяцев.

«В соответствии с частью 2 статьи 18, частью 2.1 статьи 34 дисциплинарного регламента РФС за неисполнение спортивной санкции – увеличить ранее назначенную в отношении Соболева Л. Д. спортивную санкцию в виде отстранения от любой связанной с футболом деятельности на шесть месяцев и оштрафовать его на 500 000 рублей.

В соответствии с частью 4 статьи 18, части 2.1 статьи 34 дисциплинарного регламента РФС за необеспечение исполнения Соболевым Л. Д. спортивной санкции – оштрафовать ФК «Торпедо Москва» г. Москва на 500 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 111 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 33 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за иные нарушения регламента в части обеспечения безопасности при проведении соревнований (пп. 8, п. 11.3 регламента Первой лиги) – оштрафовать ФК «Торпедо Москва» г. Москва на 100 000 рублей», — написано на сайте РФС.

Минувшим летом Соболева отстранили от любой связанной с футболом деятельности на пять лет.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android