«О, значит, теперь мы фавориты?» Энрике — о предстоящих матчах с «Ливерпулем» в ЛЧ

«О, значит, теперь мы фавориты?» Энрике — о предстоящих матчах с «Ливерпулем» в ЛЧ
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящих матчах 1/4 финала Лиги чемпионов, в которых его команде предстоит встретиться с «Ливерпулем».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
08 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
«Я помню прошлый год, когда «Ливерпуль» был лучшей командой в этом турнире, играл на невероятном уровне, и их тренер Арне Слот очень высоко отзывался о «ПСЖ». В то время никто так о нас не говорил. Это было очень позитивно. Мы с нетерпением ждём этого четвертьфинала.

О, значит, теперь мы фавориты? Мне повезло иметь невероятную команду и очень умных игроков. Они знают, что в таких матчах нет фаворитов, есть только две команды, привыкшие к подобным встречам. Это будет очень интересно и очень захватывающе», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

