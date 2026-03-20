В КДК подробно объяснили решение о дисквалификации Талалаева на четыре матча РПЛ

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил решение дисквалифицировать главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на четыре матча Мир РПЛ, а также оштрафовать его на 300 000 рублей.

«По Талаеву — это отдельный разговор, отдельный вопрос. Прежде всего хронология нарушений Талалаева.

16 августа 2023 года в рамках заседания КДК по Первой лиге Талалаев был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 100 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча.

11 апреля 2024 года в рамках заседаний комитета по Кубку России тренер был дисквалифицирован на два матча и оштрафован на 20 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении иных лиц.

13 марта 2025 года в рамках заседания комитета по Первой лиге тренер был дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в отношении официального лица матча.

И 4 декабря 2025 года в рамках заседания тренер был дисквалифицирован на три матча за оскорбительное поведение в отношении соперников. Показал оскорбительный жест соперникам.

По смыслу дисциплинарного регламента Талалаев является рецидивистом. КДК рассматривал оскорбительный жест Талалаева в соответствии с абзацем вторым части шестой статьи 94.

Поясняю. Речь идёт о том, что оскорбительный жест не был указан судьёй матча в протоколе матча. В связи с этим не применяется часть шестая, абзац первый, а применяется часть шестая абзац второй данной статьи, в котором дисциплинарные нарушения оценивается с точки зрения, во-первых, рецидивности, во-вторых, наказание не по сроку определяется, а по матчам дисквалификации. То есть мы не могли применить в данном случае по рецидиву срок, поэтому применили матчи дисквалификации в отношении Талалаева.

Итак, за вмешательство в ход матча, за рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе, дисквалифицировать главного тренера «Балтики» Талалаева на четыре матча РПЛ с учётом автоматической дисквалификации и оштрафовать его на 300 000 рублей», — сказал Григорьянц в видео в телеграм-канале РФС.

Напомним, в компенсированное ко второму тайму время встречи 21-го тура РПЛ «Балтика» — ЦСКА (1:0) мяч вышел за пределы поля, после чего Талалаев выбил его на трибуну, затем тренера толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Это привело к массовой потасовке, по итогам которой Талалаев, а также главный тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

