Опубликована заявка сборной Испании на мартовские товарищеские матчи

Сборная Испании в своём аккаунте в социальной сети X опубликовала заявку на предстоящие товарищеские матчи с Сербией и Египтом. Встречи пройдут 27 и 31 марта.

Вратари

Унай Симон («Атлетик» Бильбао), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»), Жоан Гарсия («Барселона»).

Защитники

Маркос Льоренте («Атлетико»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Эмерик Лапорт («Атлетик» Бильбао), Пау Кубарси («Барселона»), Дин Хёйсен («Реал» Мадрид), Кристиан Москера («Арсенал»), Марк Кукурелья («Челси»), Алехандро Гримальдо («Байер»).

Полузащитники

Родри («Манчестер Сити»), Мартин Субименди («Арсенал»), Пабло Форнальс («Бетис»), Карлос Солер («Реал Сосьедад»), Педри, Дани Ольмо, Фермин Лопес (все – «Барселона»).

Нападающие

Йереми Пино («Кристал Пэлас»), Алекс Баэна («Атлетико» Мадрид), Андер Барренечеа («Реал Сосьедад»), Виктор Муньос («Осасуна»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Борха Иглесиас («Сельта»), Ферран Торрес, Ламин Ямаль (оба – «Барселона»).