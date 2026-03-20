Писарев — перед матчем с «Оренбургом»: не понимаю, как «Спартак» играет при этом тренере

Тренер сборной России Николай Писарев высказался перед матчем 22-го тура РПЛ, в котором московский «Спартак» встретится с «Оренбургом».

«Оренбург» — фаворит этого матча. Они очень прилично выглядят в домашних встречах. Я не понимаю, как «Спартак» играет при этом тренере, при Карседо.

Там тоже есть своя жизнь, внизу турнирной таблицы. Там такая битва… мама не горюй! «Оренбург» обыграл дома «Зенит», год назад обыграл «Спартак». Я вообще не помню, когда они там проигрывали кому-то с треском», — сказал Писарев на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

После 21 матча чемпионата России «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 18 очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке.