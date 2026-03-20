«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирование зрителями, «Зенит» — на 15 тыс.

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС приняло решение оштрафовать «Спартак» и «Зенит» за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Матч между командами состоялся в 21-м туре Мир РПЛ. Сине-бело-голубые победили со счётом 2:0.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 15 000 рублей.

В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей», — написано на официальном сайте РФС.

