«Спартак» оштрафован на 100 тыс. рублей за скандирование зрителями, «Зенит» — на 15 тыс.

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС приняло решение оштрафовать «Спартак» и «Зенит» за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Матч между командами состоялся в 21-м туре Мир РПЛ. Сине-бело-голубые победили со счётом 2:0.

«В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 15 000 рублей.

В соответствии со статьёй 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Спартак-Москва» г. Москва на 100 000 рублей», — написано на официальном сайте РФС.

