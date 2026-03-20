Агкацев: с ЦСКА всегда получаются настоящие зарубы, для российского футбола это хорошо

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о противостоянии с московским ЦСКА. В недавнем матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «быки» разгромили армейцев (4:0). Тем самым чёрно-зелёные отыгрались по сумме двух встреч со счётом 5:3 и вышли в финал Пути РПЛ.

— Почему все матчи «Краснодара» с ЦСКА — особенные?

— Это же хорошо! У нас с ЦСКА всегда получаются эмоциональные матчи, настоящие зарубы. Для российского футбола это хорошо, идёт только в плюс, — приводит слова Агкацева «РБ Спорт».

Отметим, что ЦСКА вылетел в Путь регионов Кубка России, где сыграет с «Крыльями Советов». Столичный клуб вновь сможет встретиться с «Краснодаром» только в Суперфинале турнира.