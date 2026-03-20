КДК оштрафовал «Балтику» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды

КДК оштрафовал «Балтику» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды
Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц объяснил решение о штрафе калининградской «Балтики» на сумму в 100 тысяч рублей после матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Хиль – 63'    

«КДК оштрафовал «Балтику» на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды — предупреждения пяти футболистов, одного официального лица клуба и удаление одного официального лица клуба в составе команды», — передает слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

По ходу матча с армейцами жёлтые карточки получили Кевин Андраде, Тентон Йенне, Николай Титков, Мингиян Бевеев и Брайан Хиль. Кроме этого, главный тренер балтийцев Андрей Талалаев был удалён с поля, за что позже получил дисквалификацию на четыре игры.

Все новости RSS

