КДК не стал отменять красную карточку защитника «Ростова» Мелёхина в матче с «Динамо»

Комментарии

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц отметил, что КДК не стал отменять красную карточку защитника «Ростова» Виктора Мелёхина, полученную в матче 21-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:1).

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 45+5'    
Удаления: Мелёхин – 18' / Рубенс – 39'

«Футболист «Динамо» Рубенс, покидая поле после удаления, нанёс удар ногой по рекламной тумбе РПЛ, повредив её. КДК оштрафовал футболиста Рубенса за неспортивное поведение на 50 тысяч рублей.

По матчу «Ростов» — «Динамо» рассмотрели удаление футболиста Мелёхина за грубую игру. «Ростов» отправил в КДК заявление об отмене красной карточки Мелёхина. КДК в установленном порядке отправил документ в ЭСК и получил заключение. Согласно данном заключению — КДК не отменил красную карточку. Но при этом не стал применять дополнительную дисквалификацию в отношении Мелёхина. Он пропустит одну игру», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

