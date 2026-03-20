Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Слот прокомментировал травму Салаха, полученную в матче ЛЧ с «Галатасараем»

Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о травме форварда своей команды Мохамеда Салаха, полученной в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25'     2:0 Экитике – 51'     3:0 Гравенберх – 53'     4:0 Салах – 62'    

«Хорошо для «Ливерпуля» то, что будет перерыв на международные матчи. Плохо для Египта то, что он не сможет туда поехать.

Мы также надеемся, что, если учитывать то, что Мо демонстрировал в прошлом, он сможет восстановиться быстрее, чем другие игроки в подобных ситуациях, потому что он очень хорошо заботится о своём состоянии. История показывает, что он может вернуться в строй раньше, чем некоторые другие», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

В этой встрече Салах забил гол и сделал две результативные передачи. На 74-й минуте футболист попросил замену.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android