Слот прокомментировал травму Салаха, полученную в матче ЛЧ с «Галатасараем»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о травме форварда своей команды Мохамеда Салаха, полученной в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:0).
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25' 2:0 Экитике – 51' 3:0 Гравенберх – 53' 4:0 Салах – 62'
«Хорошо для «Ливерпуля» то, что будет перерыв на международные матчи. Плохо для Египта то, что он не сможет туда поехать.
Мы также надеемся, что, если учитывать то, что Мо демонстрировал в прошлом, он сможет восстановиться быстрее, чем другие игроки в подобных ситуациях, потому что он очень хорошо заботится о своём состоянии. История показывает, что он может вернуться в строй раньше, чем некоторые другие», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.
В этой встрече Салах забил гол и сделал две результативные передачи. На 74-й минуте футболист попросил замену.
