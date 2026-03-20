Слот прокомментировал травму Салаха, полученную в матче ЛЧ с «Галатасараем»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о травме форварда своей команды Мохамеда Салаха, полученной в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:0).

«Хорошо для «Ливерпуля» то, что будет перерыв на международные матчи. Плохо для Египта то, что он не сможет туда поехать.

Мы также надеемся, что, если учитывать то, что Мо демонстрировал в прошлом, он сможет восстановиться быстрее, чем другие игроки в подобных ситуациях, потому что он очень хорошо заботится о своём состоянии. История показывает, что он может вернуться в строй раньше, чем некоторые другие», — приводит слова Слота официальный сайт клуба.

В этой встрече Салах забил гол и сделал две результативные передачи. На 74-й минуте футболист попросил замену.