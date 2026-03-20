Соболев — о шутках Дзюбы: Артёмка у нас парень рукастый. Видимо, микрофон, ему дали

Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился мнением, как можно разрешить спор между Артёмом Дзюбой и Александром Кержаковым о звании лучшего бомбардира сборной России. Также форвард сине-бело-голубых рассказал, как относится к шуткам Дзюбы в свой адрес.
— Как разрешить спор между Кержаковым и Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории национальной команды?
— Сейчас, наверное, можно вызвать обоих. Товарищеские же игры. Выпустить обоих в схеме 4-4-2 — и пусть с Никарагуа все 90 минут соревнуются.
— А кто будет бить пенальти?
— Будут разыгрывать на «камень, ножницы, бумага».
— Вот ты сейчас подтруниваешь над Дзюбой, а он тебя часто в прессе подкалывает.
— Да это классика. Артёмка там у нас парень рукастый. Видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать.
— И Дзюба, и твой приятель Кокорин уверены, что они сильнее тебя в битве шуток.
— Это их мнение. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят, — приводят слова Соболева «РБ Спорт».
За сборную России Дзюба забил 31 гол, Кержаков — 30. Оба игрока не вызваны на товарищеские матчи национальной команды с Никарагуа (27 марта) и Мали (31 марта).
Лучший бомбардир в истории России: