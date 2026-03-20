Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: сейчас в сборную России можно хоть семь вратарей вызвать

Комментарии

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой отреагировал на итоговую заявку национальной команды на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали. Отметим, что в неё попали сразу пять вратарей: Матвей Сафонов из «ПСЖ», Денис Адамов из «Зенита», Антон Митрюшкин из «Локомотива», Станислав Агкацев из «Краснодара» и Максим Бориско из «Балтики».

«Давно не смотрю на расширенные и итоговые списки сборной России, потому что не вижу в этом смысла. Мы много раз в этом убеждались. Придут времена, когда будут официальные матчи, надеюсь, они когда-нибудь настанут. Тогда и будем говорить, кого вызывают, а кого не вызывают. А сейчас можно хоть пять или семь вратарей вызвать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android