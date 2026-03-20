КДК оштрафовал главного тренера ЦСКА Челестини после потасовки в матче с «Балтикой»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о штрафе для главного тренера ЦСКА Фабио Челестини после потасовки в матче 21-го Мир РПЛ с «Балтикой» (1:0).

«По Челестини ЦСКА подавал заявление по отмене красной карточки. КДК, как и положено, в установленном порядке направил все материалы в экспертно-судейскую комиссию для того, чтобы экспертно-судейская комиссия дала заключение по данному вопросу. Мы получили заключение ЭСК, что Челестини удалён правильно. В связи с этим по Челестини вынесено следующее решение: не применять в отношении главного тренера ЦСКА Челестини дополнительную дисквалификацию, кроме автоматической, то есть одна игра.

И в соответствии со статьёй 96 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение оштрафовать главного тренера ЦСКА Челестини на 100 тысяч рублей.

По тренеру «Балтики» Нагайцеву принято следующее решение: в соответствии со статьёй 96 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение оштрафовать старшего тренера «Балтики» Нагайцева на 100 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата».

