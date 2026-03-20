«Бывает, все же мужчины!» Мостовой отреагировал на конфликт Мойзеса и Челестини в ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на конфликт защитника ЦСКА Мойзеса и главного тренера армейцев Фабио Челестини.

«Правильно ли отстранили Мойзеса от команды или неправильно? Это не нам решать. Право это делать имеет тренерский штаб ЦСКА. Что там происходит? Трудно разобраться. Нужно всегда находиться внутри коллектива. Конечно, для ЦСКА это огромная потеря. Мойзес — один из сильнейших защитников не только ЦСКА, но и всего чемпионата. Такое бывает, что футболисты срываются. Тем более тогда, когда в команде не всё хорошо. Кто знал, что ЦСКА проиграет четыре матча? Сорвался где-то на кого-то.

Бывает, все же мужчины! Один постарше, другой – помладше. Мойзесу сказали, что так делать нельзя, поэтому и наказали. Но сейчас разберутся внутри — и всё. Лучше это не выносить. У ЦСКА два месяца назад всё было хорошо, могли гулять по Красной площади. А тут, пожалуйста, сразу стало плохо. Надеюсь, в ЦСКА разберутся с этой ситуацией, потому что там работают футбольные люди», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.