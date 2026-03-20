Защитник «Зенита» Караваев поделился ощущениями от возвращения спустя год после травмы

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев поделился ощущениями от возвращения после травмы. Россиянин впервые сыграл в нынешнем сезоне в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0).

— Ощущения крутые — наконец сыграл в официальном матче. Для меня это было важно. Я уже несколько месяцев работаю с командой, но тренировки и товарищеские матчи — это совсем другое. Эмоции самые позитивные. Многие спрашивают, как я физически, но мне кажется, что после такого длительного перерыва нужно быть готовым и ментально.

Хочется набрать форму, кондиции и помочь команде в оставшихся играх. Сейчас плотный график — и Кубок, и чемпионат. Я готов получать больше игрового времени и приносить пользу команде. Это была первая официальная игра – возможно, провести на поле все 90 минут было бы тяжеловато. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть к игровому ритму, но в целом уже чувствую себя хорошо.

— После такого перерыва игроки первое время пытаются действовать аккуратнее – было ли такое?

— В тренировочном процессе, конечно, я где-то мог себя поберечь. Но с ноября, когда вернулся в общую группу, уже много времени прошло. Я привык к нагрузкам. В официальной игре себя беречь нельзя и не нужно, — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.