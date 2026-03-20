Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Для меня это всё». Артета — перед финалом Кубка лиги между «Арсеналом» и «Ман Сити»

«Для меня это всё». Артета — перед финалом Кубка лиги между «Арсеналом» и «Ман Сити»
Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался перед финальным матчем Кубка английской лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Манчестер Сити».

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для меня это всё. Вся подготовка и всё удовольствие в следующие 48 часов, чтобы добраться до «Уэмбли» наилучшим образом. Подготовленными и уверенными в том, что мы добьёмся успеха.

Это один из определяющих моментов, потому что, в конце концов, от этого зависит, выиграем мы трофей или нет — и это самое важное, когда вы выходите в финал. Но чтобы попасть туда, нужно было многое сделать и многого добиться. Поэтому нам нужно доказать превосходство, это очевидно, и нужно сделать это на поле», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В прошлогоднем финале «сороки» одолели «Ливерпуль» и впервые в своей истории взяли этот трофей.

Материалы по теме
Гвардиола высказался перед финалом Кубка лиги, в котором «Ман Сити» сыграет с «Арсеналом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android