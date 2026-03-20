«Для меня это всё». Артета — перед финалом Кубка лиги между «Арсеналом» и «Ман Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался перед финальным матчем Кубка английской лиги, в котором его команде предстоит встретиться с «Манчестер Сити».

«Для меня это всё. Вся подготовка и всё удовольствие в следующие 48 часов, чтобы добраться до «Уэмбли» наилучшим образом. Подготовленными и уверенными в том, что мы добьёмся успеха.

Это один из определяющих моментов, потому что, в конце концов, от этого зависит, выиграем мы трофей или нет — и это самое важное, когда вы выходите в финал. Но чтобы попасть туда, нужно было многое сделать и многого добиться. Поэтому нам нужно доказать превосходство, это очевидно, и нужно сделать это на поле», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В прошлогоднем финале «сороки» одолели «Ливерпуль» и впервые в своей истории взяли этот трофей.