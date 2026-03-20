Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Игрок «Зенита» Караваев прокомментировал слухи о возможном переходе в ЦСКА

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев отреагировал на слухи о потенциальном переходе в ЦСКА, воспитанником которого он является.

«Зимой было много разных разговоров, но я спокойно к этому отношусь – в футболе это всегда есть, и далеко не всему стоит верить и придавать значение. Сейчас для меня главное – приносить максимум пользы «Зениту». Я рад снова быть в игре и сосредоточен именно на этом. А когда появится конкретика, клуб или мой агент об этом скажут», — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Караваев находился в системе ЦСКА до 2016 года. Защитник играет за «Зенит» с 2019 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.

