Сборная Англии объявила состав на матчи с Уругваем и Японией. Трент не попал в заявку
Сборная Англии в своём аккаунте в социальной сети X опубликовала заявку на предстоящие товарищеские матчи с национальными командами Уругвая и Японии. Игры пройдут 27 и 31 марта. Отметим, что защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд не попал в итоговый список.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Уругвай
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Япония
Вратари

Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Джеймс Траффорд («Манчестер Сити»), Аарон Рамсдейл («Ньюкасл»), Джейсон Стил («Брайтон»).

Защитники

Дэн Бёрн, Льюис Холл, Валентино Ливраменто (все – «Ньюкасл»), Марк Гехи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Нико О’Райли, Джон Стоунз (оба – «Манчестер Сити»), Джарелл Куанса («Байер»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Фикайо Томори («Милан»).

Полузащитники

Эллиот Андерсон («Ноттингем Форест»), Джуд Беллингем («Реал» Мадрид), Джеймс Гарнер («Эвертон»), Джордан Хендерсон («Брентфорд»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие

Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Доминик Калверт-Льюин («Лидс»), Эберечи Эзе, Нони Мадуэке, Букайо Сака (все – «Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Гарри Кейн («Бавария»), Коул Палмер («Челси»), Маркус Рашфорд («Барселона»), Доминик Соланке («Тоттенхэм»).

