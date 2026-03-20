Мостовой — о Челестини: есть результат — тебя облизывают, нет результата — те же ругают

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о главном тренере ЦСКА Фабио Челестини.

«В футболе давным-давно всё придумано. Есть результат? Тебя лижут, облизывают, поднимают. Нет результата? Те же самые тебя будут ругать. Сплошь и рядом мы это видим (смеётся). И в ЦСКА, и в «Динамо», и в «Зените», и в других командах.

Лишняя тема для разговоров, для журналистов. Мы это проходили тысячу раз. Каких только скандалов я не видел — в каких только командах и странах», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

ЦСКА проиграл четыре матча подряд в чемпионате России и располагается на пятой строчке турнирной таблице, набрав 36 очков после 21 встречи.

