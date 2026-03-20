Тренер «Балтики» Нагайцев ответил на вопрос о возможном уходе Талалаева из клуба

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев ответил на вопрос о потенциальном уходе главного тренера Андрея Талалаева из клуба.

«Говорили о возможном переходе, обсуждали. В принципе, такая задача стоит перед нашим тренерским штабом — перейти на более высокий уровень. Когда это будет? Может, это будет и в Калининграде происходить. Кто его знает. Каждый игрок хочет попасть в сборную или более сильный клуб. Также и тренеры хотят работать на более высоком уровне. Тем более мы видим, что готовы к этому», — сказал Нагайцев в эфире программы «РецепТура» на «Матч Премьер».

Талалаев тренирует калининградскую команду с сентября 2024 года. Под его руководством «Балтика» выиграла Лигу Pari и вышла в Мир РПЛ. После 21 тура чемпионата России подопечные Талалаева набрали 39 очков и располагаются на четвёртой строчке.

