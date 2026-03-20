«Отношения изменились». Микель Артета — о Гвардиоле

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле перед финальным матчем Кубка английской лиги между клубами.

«Отношения изменились — он в Манчестере, я в Лондоне. Мы тренируем два разных клуба. Изменилось то, что мы нечасто пересекаемся и не можем проводить время вместе. Это важно для наших отношений. Но это не самое главное. То время, которое мы провели вместе, то, что он для меня сделал, и то, каким вдохновителем он был для меня с самого детства — это никогда не изменится», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В прошлогоднем финале «сороки» одолели «Ливерпуль» и впервые в своей истории взяли этот трофей.