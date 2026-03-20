«Ливерпуль» сделал заявление в связи с массовым расизмом в адрес Конате в соцсетях

Пресс-служба «Ливерпуля» выпустила заявление в связи с участившимися случаями проявления расизма в адрес защитника мерсисайдцев Ибраима Конате в социальных сетях.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» потрясён и возмущён гнусными и отвратительными расистскими оскорблениями в адрес Ибраимы Конате в социальных сетях.

Такое поведение совершенно неприемлемо. Оно бесчеловечно, трусливо и основано на ненависти. Расизму нет места в футболе, нет места в обществе и нигде – ни в интернете, ни в реальной жизни.

Наши игроки – не мишени. Они – люди. Оскорбления, которые продолжают обрушиваться на футболистов, часто скрываясь за анонимными аккаунтами, – это пятно на игре и на платформах, которые позволяют этому продолжаться.

Весь футбольный мир должен объединиться и чётко и бескомпромиссно заявить, что это недопустимо. Одних слов осуждения недостаточно.

Компании, владеющие социальными сетями, должны взять на себя ответственность и действовать немедленно. Эти платформы обладают властью, технологиями и ресурсами для предотвращения подобных оскорблений, но слишком часто они этого не делают. Позволять расистской ненависти распространяться бесконтрольно – это выбор, и он продолжает наносить вред игрокам, семьям и сообществам в футболе.

Мы продолжим оказывать Ибраиме полную поддержку и будем сотрудничать с соответствующими органами для выявления виновных, где это возможно. Однако бремя ответственности не может лежать на игроках и клубах после того, как ущерб уже нанесён.

Нынешняя ситуация недопустима. С ней необходимо бороться, противостоять ей и искоренить – не завтра, а сейчас», — написано в заявлении «Ливерпуля» на официальном сайте.

Напомним, Конате был включён в команду недели Лиги чемпионов за свою игру в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Галатасараем» (4:0).

Материалы по теме Daily Mail назвал шесть игроков, которые могут покинуть «Ливерпуль» летом

