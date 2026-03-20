Игрок «Зенита» Караваев рассказал о поддержке команды после длительной травмы

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о поддержке команды после длительной травмы. Россиянин впервые сыграл в нынешнем сезоне в матче 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» (1:0).

«Всё было спокойно и по-рабочему – пожелали удачи. Если ты готов играть, то дополнительной поддержки уже не нужно. Отдельно хочу поблагодарить наш «Вираж». Они очень сильно болеют, переживают, поддерживают команду – это всегда плюс к эмоциям и мотивации», — сказал Караваев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Караваев вышел на поле в стартовом составе и сыграл 66 минут, после чего был заменён.