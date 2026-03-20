The Athletic сообщил о близости «МЮ» к продлению контрактов с двумя игроками

«Манчестер Юнайтед» близок к пролонгации трудовых соглашений с защитником Гарри Магуайром и полузащитником Кобби Майну. Работа ещё не завершена, но переговоры находятся на продвинутой стадии. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, манкунианцы хотят продлить контракт с 20-летним футболистом до лета 2031 года со значительным повышением зарплаты. Его нынешнее трудовое соглашение заканчивается летом 2027 года.

«Красные дьяволы» обсуждают с 33-летним Магуайром новое соглашение, рассчитанное на год, с возможностью пролонгации ещё на сезон. Действующий контракт защитника истечёт грядущим летом.

