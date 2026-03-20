«Галатасарай» намерен подать в суд на «Ливерпуль» после серьёзной травмы игрока в матче ЛЧ
Генеральный директор турецкого «Галатасарая» Эрай Язган рассказал, что клуб намерен подать в суд на «Ливерпуль» после травмы полузащитника Ноа Ланга в матче Лиги чемпионов между командами (0:4).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул, Турция
1:0 Собослаи – 25'     2:0 Экитике – 51'     3:0 Гравенберх – 53'     4:0 Салах – 62'    

«После встречи мы подали жалобу представителям УЕФА. Они провели расследование. УЕФА оценит ситуацию. Мы консультируемся с нашими юристами. Мы подадим в УЕФА иск о компенсации и будем требовать, чтобы финансовые трудности, связанные с выплатой заработной платы, были учтены.

Если наши требования не будут удовлетворены, мы можем предпринять юридические действия. Наш абсолютный приоритет — здоровье игроков… Деньги второстепенны. Кроме того, мы привлечём к ответственности виновных в этом деле», — приводит слова Язгана HT Spor.

На 75-й минуте Ланг врезался в рекламный щит у края поля, повредив палец. У футболиста началось кровотечение, некоторое время он провёл на газоне. С поля его унесли на носилках. У Ланга частично оторвана фаланга от основания пальца, из-за чего полузащитнику предстоит операция.

