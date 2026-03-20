Тухель объяснил невызов Трента на товарищеские матчи сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил решение не вызывать защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда на товарищеские матчи с национальными командами Уругвая и Японии. Игры пройдут 27 и 31 марта.

«Я знаю, на что способен Трент, но мы решили оставить наших игроков. Я знаю его сильные стороны, он очень сильный футболист, однако это спортивное решение. Мы продолжим играть с Куансой, Спенсом и Ливраменто», – приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

В нынешнем сезоне английский фулбек провёл 20 встреч за испанский клуб во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.