Тухель объяснил невызов Трента на товарищеские матчи сборной Англии
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил решение не вызывать защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда на товарищеские матчи с национальными командами Уругвая и Японии. Игры пройдут 27 и 31 марта.
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия — Уругвай
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Уругвай
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Англия — Япония
Англия
Не начался
Япония
«Я знаю, на что способен Трент, но мы решили оставить наших игроков. Я знаю его сильные стороны, он очень сильный футболист, однако это спортивное решение. Мы продолжим играть с Куансой, Спенсом и Ливраменто», – приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.
В нынешнем сезоне английский фулбек провёл 20 встреч за испанский клуб во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.
- 20 марта 2026
