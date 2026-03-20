Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель объяснил невызов Трента на товарищеские матчи сборной Англии

Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель объяснил решение не вызывать защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда на товарищеские матчи с национальными командами Уругвая и Японии. Игры пройдут 27 и 31 марта.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 22:45 МСК
Англия
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Япония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я знаю, на что способен Трент, но мы решили оставить наших игроков. Я знаю его сильные стороны, он очень сильный футболист, однако это спортивное решение. Мы продолжим играть с Куансой, Спенсом и Ливраменто», – приводит слова Тухеля журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

В нынешнем сезоне английский фулбек провёл 20 встреч за испанский клуб во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android