Корнеев порассуждал, что стоит сделать Челестини в нынешней ситуации ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением, что нужно сделать главному тренеру красно-синих Фабио Челестини в текущей ситуации команды.

Напомним, армейцы проиграли четыре встречи подряд в Мир РПЛ после её возобновления. 17 марта команда Челестини со счётом 0:4 уступила «Краснодару» в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Сейчас проще всего снести голову главному тренеру и пойти за новым. Что делать? Какое решение будет правильным?

– Трудно… Самое главное — наладить раздевалку. Снова собрать игроков, убедить их. Того же Мойзеса нужно возвращать, возможно, через какое‑то время, но оно должно быть коротким.

Плюс пока непонятен вклад спортивного блока. Обычно такие моменты решает спортивный директор вместе с тренером — это очень важно. Насколько им позволяют это сделать их отношения — большой вопрос. Пока мы этого не знаем. Чаще всего на себя эти моменты берёт спортивный директор. Это нормальная практика. Пока мы ничего об этом не слышим, — сказал Корнеев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

19 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что защитник ЦСКА Мойзес отстранён от тренировок с основной командой после словесной перепалки с Челестини.

