Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Корнеев порассуждал, что стоит сделать Челестини в нынешней ситуации ЦСКА

Корнеев порассуждал, что стоит сделать Челестини в нынешней ситуации ЦСКА
Комментарии

Бывший нападающий ЦСКА Игорь Корнеев поделился мнением, что нужно сделать главному тренеру красно-синих Фабио Челестини в текущей ситуации команды.

Напомним, армейцы проиграли четыре встречи подряд в Мир РПЛ после её возобновления. 17 марта команда Челестини со счётом 0:4 уступила «Краснодару» в матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

– Сейчас проще всего снести голову главному тренеру и пойти за новым. Что делать? Какое решение будет правильным?
– Трудно… Самое главное — наладить раздевалку. Снова собрать игроков, убедить их. Того же Мойзеса нужно возвращать, возможно, через какое‑то время, но оно должно быть коротким.

Плюс пока непонятен вклад спортивного блока. Обычно такие моменты решает спортивный директор вместе с тренером — это очень важно. Насколько им позволяют это сделать их отношения — большой вопрос. Пока мы этого не знаем. Чаще всего на себя эти моменты берёт спортивный директор. Это нормальная практика. Пока мы ничего об этом не слышим, — сказал Корнеев в эфире программы «Центральный круг» на «Матч Премьер».

19 марта источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что защитник ЦСКА Мойзес отстранён от тренировок с основной командой после словесной перепалки с Челестини.

Материалы по теме
КДК оштрафовал главного тренера ЦСКА Челестини после потасовки в матче с «Балтикой»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android