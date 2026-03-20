«МЮ» и «Ливерпулю» интересен Энтони Робинсон, «Фулхэм» требует € 35-45 млн — CO

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» проявляют интерес к левому защитнику «Фулхэма» Энтони Робинсону. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб оценивает 28-летнего футболиста в £ 30-40 (€ 35-45 млн). «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не уверены, что готовы заплатить такую сумму за игрока с учётом его возраста.

В нынешнем сезоне Робинсон принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

