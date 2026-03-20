Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» и «Ливерпулю» интересен Энтони Робинсон, «Фулхэм» требует € 35-45 млн — CO
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» проявляют интерес к левому защитнику «Фулхэма» Энтони Робинсону. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонский клуб оценивает 28-летнего футболиста в £ 30-40 (€ 35-45 млн). «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не уверены, что готовы заплатить такую сумму за игрока с учётом его возраста.

В нынешнем сезоне Робинсон принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
The Athletic сообщил о близости «МЮ» к продлению контрактов с двумя игроками

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android