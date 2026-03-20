«Не верю, что «Спартак» проиграет». Радимов — перед матчем красно-белых с «Оренбургом»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался перед матчем 22-го тура РПЛ, в котором московский «Спартак» встретится с «Оренбургом».

«Я не верю, что «Спартак» проиграет. «Оренбург» забьёт точно. Такому «Спартаку» не забить могло только «Динамо», которое играло от обороны по сумме двух матчей. Мне кажется, что Литвинов будет играть, а Умяров присядет», — сказал Радимов на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

После 21 матча чемпионата России «Спартак» набрал 35 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Оренбург» заработал 18 очков и располагается на предпоследней, 15-й строчке.