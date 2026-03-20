Джанлуиджи Доннарумма не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом»

Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннарумма не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом» 22 марта. Вместо него на поле появится Джеймс Траффорд, который выходил в стартовом составе во всех встречах на предыдущих этапах турнира. Об этом рассказал главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Его [Траффорда] комментарии? Нет проблем. Игроки могут быть довольны или недовольны. Что есть, то есть. Он будет здесь, сделает всё, что в его силах, а потом мы увидим, что произойдёт в конце сезона», – приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

Ранее английский голкипер выразил разочарование из-за своей роли в команде. В нынешнем сезоне на его счету 12 матчей во всех турнирах.

