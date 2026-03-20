Тренер Сенегала снял видео с военной базы после присуждения Марокко победы на Кубке Африки

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав снял видео с военной базы вместе с трофеем Кубка африканский наций после присуждения Марокко победы на турнире.

Кубок африканских наций . Финал
18 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Сенегал
Окончен
0 : 3
Т
Марокко
1:0 Гейе – 94'     1:1     1:2     1:3    

Ранее стало известно, что Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала техническое поражение в финале Кубка Африки со счётом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 90+8-й минуте. Встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой сенегальской национальной команды со счётом 1:0 в дополнительное время.

Позже правительство Сенегала осудило решение КАФ, призвав расследовать коррупцию в спортивной конфедерации.

