Тренер Сенегала снял видео с военной базы после присуждения Марокко победы на Кубке Африки

Главный тренер сборной Сенегала Пап Тиав снял видео с военной базы вместе с трофеем Кубка африканский наций после присуждения Марокко победы на турнире.

Ранее стало известно, что Конфедерация африканского футбола удовлетворила апелляцию Марокко и засчитала сборной Сенегала техническое поражение в финале Кубка Африки со счётом 0:3 за уход с поля после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе на 90+8-й минуте. Встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой сенегальской национальной команды со счётом 1:0 в дополнительное время.

Позже правительство Сенегала осудило решение КАФ, призвав расследовать коррупцию в спортивной конфедерации.