«Это сюрприз!» Гвардиола — о присуждении поражения Сенегалу в финале КАН спустя два месяца

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о решении Африканской конфедерации футбола (CAF) присудить техническое поражение (0:3) сборной Сенегала в финальном матче Кубка африканских наций 2025 года с Марокко. CAF объявила о своём решении 18 марта.

«Это сюрприз! Я не знаю причин, но это решение было принято за кулисами. Подобное часто происходит вне поля нашего зрения, и неизвестно, кто стоит за этим», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Напомним, в решающем матче соревнования сборная Сенегала покинула поле на 90+8-й минуте после пенальти, назначенного за фол на Браиме Диасе. Встреча возобновилась спустя 13 минут и завершилась победой сенегальской национальной команды со счётом 1:0.

