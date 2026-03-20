Защитник «Зенита» Нино рассказал об успехах в изучении русского языка и методе, который ему помогает в обучении.

«Я не думаю, что это даётся мне просто. Есть несколько факторов, которые способствуют моему обучению. Во-первых, я действительно люблю учиться, всегда интересовался новыми языками. Во-вторых, это моя внутренняя особенность. Мне не очень нравится, когда я не могу нормально общаться. Такие ситуации доставляют мне неудобства. Сейчас я многому учусь с помощью интернета. Я подписался на несколько новостных телеграм-каналов, поэтому постоянно читаю новости, учу новые слова. Футбол теперь я тоже смотрю на русском, как и спортивные программы, и сериалы», — сказал Нино в интервью на YouTube-канале «Зенита».