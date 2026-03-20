Сборная Аргентины назвала соперника, с которым сыграет в дату сорвавшейся Финалиссимы

Пресс-служба сборной Аргентины на странице в социальной сети X проинформировала о проведении товарищеского матча с Мавританией в пятницу, 27 марта. Игра пройдёт на стадионе «Бомбонера» в Буэнос-Айресе.

15 марта Союз европейских футбольных ассоциаций проинформировал об отмене матча Финалиссимы между сборными Аргентины и Испании. Изначально планировалось проведение игры 27 марта, на стадионе «Лусаил» в Дохе. Однако этого не произошло по соображениям безопасности. Впоследствии сторонам не удалось согласовать новые дату и место встречи Финалиссимы.

Сборная Аргентины должна была принять участие в указанной игре в качестве действующего чемпиона мира и обладателя Кубка Южной Америки, испанская национальная команда является действующим чемпионом Европы.

