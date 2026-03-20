«Хотел бы, чтобы было больше 12 игроков». Энрике — о проблемах с составом «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о проблемах с составом и травме нападающего парижской команды Брэдли Баркола.

«Я бы хотел, чтобы у меня было больше 12 игроков, претендующих на выход в основном составе. 13, 14… Но на данном этапе сезона я выбираю игроков, которые готовы. Я был бы очень рад, если бы у меня было больше игроков, которые показывают свою готовность. Но сейчас не время оглядываться по сторонам; нам нужно быть уверенными, вселить уверенность в тех, кто на данном этапе показал, что у них есть способности.

Травма Баркола пришлась на неудачное время… Это очевидно. В психологическом, техническом и физическом плане он был очень важен для нас. Он нападающий, сыгравший больше всего минут, и он показал себя очень хорошо. Такова жизнь; нам нужно адаптироваться как команде», — приводит слова Энрике L'Équipe.