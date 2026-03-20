Защитник «Спартака» Ву объяснил, почему ему было сложно играть против Дзюбы

Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил, почему ему было тяжело играть против нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. Красно-белые встречались с тольяттинской командой в матче 20-го тура Мир РПЛ. Московский клуб одержал победу со счётом 4:3. Ву и Дзюба отыграли всё время матча. Камерунец отметился голом.

Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18'     1:1 Солари – 23'     2:1 Ву – 41'     3:1 Мартинс – 45+2'     3:2 Беншимол – 57'     3:3 Болдырев – 62'     4:3 Маркиньос – 88'    

— У вас две подряд игры с топ-форвардами РПЛ — сначала против Дзюбы, потом против Соболева. Кто вам больше понравился?
— Для меня было очень сложно играть против Дзюбы, потому что он очень высок, силён и правильно ставит корпус. Так, как нужно — очень умно. У него большой опыт, а я ещё молод — мне нужно набираться опыта. С ним было сложно, — приводит слова Ву «РБ Спорт».

