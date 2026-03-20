Защитник «Спартака» Ву объяснил, почему ему было сложно играть против Дзюбы
Поделиться
Защитник «Спартака» Кристофер Ву ответил, почему ему было тяжело играть против нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы. Красно-белые встречались с тольяттинской командой в матче 20-го тура Мир РПЛ. Московский клуб одержал победу со счётом 4:3. Ву и Дзюба отыграли всё время матча. Камерунец отметился голом.
Мир Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 3
Акрон
Тольятти
0:1 Болдырев – 18' 1:1 Солари – 23' 2:1 Ву – 41' 3:1 Мартинс – 45+2' 3:2 Беншимол – 57' 3:3 Болдырев – 62' 4:3 Маркиньос – 88'
— У вас две подряд игры с топ-форвардами РПЛ — сначала против Дзюбы, потом против Соболева. Кто вам больше понравился?
— Для меня было очень сложно играть против Дзюбы, потому что он очень высок, силён и правильно ставит корпус. Так, как нужно — очень умно. У него большой опыт, а я ещё молод — мне нужно набираться опыта. С ним было сложно, — приводит слова Ву «РБ Спорт».
Материалы по теме
Лучший бомбардир в истории России:
Комментарии
- 20 марта 2026
-
22:15
-
22:09
-
22:00
-
21:52
-
21:47
-
21:34
-
21:29
-
21:23
-
21:21
-
21:17
-
21:08
-
21:04
-
20:55
-
20:48
-
20:45
-
20:36
-
20:30
-
20:30
-
20:30
-
20:27
-
20:25
-
20:15
-
20:10
-
20:02
-
20:00
-
19:52
-
19:46
-
19:45
-
19:44
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:24
-
19:16
-
19:15