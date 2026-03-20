Ротор — Факел, результат матча 20 марта 2026, счет 1:0, 25-й тур Первой лиги 2025/2026

«Ротор» победил «Факел» в Первой лиге. Воронежцы проиграли впервые с октября
Завершился стартовый матч 25-го тура Лиги Pari между волгоградским «Ротором» и воронежским «Факелом». Встреча прошла на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступил Данил Каширин из Уфы. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 25-й тур
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Эльдарушев – 23'    

Единственный гол в матче забил Абу-Саид Эльдарушев. Нападающий волгоградской команды отличился в первом тайме на 23-й минуте.

«Факел» проиграл в Первой лиге впервые с 26 октября 2025 года. Тогда воронежцы уступили «СКА--Хабаровск» также со счётом 0:1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает «Факел», набравший 52 очка. «Ротор» (36) — шестой.

Календарь матчей Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Live
