«Манчестер Юнайтед» нацелился на Дьюсбери-Холла из «Эвертона» ценой в € 52-57 млн — Конур

«Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла» проявляют интерес к полузащитнику «Эвертона» Кирнану Дьюсбери-Холлу. Клубы считают, что 27-летний футболист способен помочь им закрепиться в зоне Лиги чемпионов. Об этом сообщает журналист Экрем Конур для Sports Boom.

По информации источника, «Эвертон» установит начальную цену на трансфер английского игрока в размере £ 45-50 млн (€ 51,7-57,5 млн) для любого потенциального покупателя грядущим летом. На текущий момент «ириски» не получали официального предложения по полузащитнику.

В нынешнем сезоне Дьюсбери-Холл принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: