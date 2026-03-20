Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 по футболу на 20 марта

В пятницу, 20 марта, стартовал 25-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026, в рамках которого состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедшей встречи.

Результат встречи Первой лиги на 20 марта:

«Ротор» Волгоград — «Факел» Воронеж — 1:0.

Оставшиеся матчи тура пройдут 21, 22 и 23 марта.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает воронежский «Факел», набравший 52 очка. На второй строчке располагается «Урал» (45). Тройку лидеров замыкает «Родина» (43). В топ-5 также входят костромской «Спартак» (37) и «Челябинск» (37). На последнем, 18-м месте, находится «Сокол» (16). «Чайка» (16) — 17-я, а «Уфа» (23) — 16-я.