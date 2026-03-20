На «Ботафого» может быть наложен трансферный бан из-за долга перед «Зенитом» — UOL

️«Ботафого» может получить запрет на регистрацию новых футболистов по причине задолженности перед «Зенитом» в размере € 5,7 млн по платежам за трансфер нападающего Артура. Об этом сообщает UOL.

Напомним, бразильский клуб приобрёл вингера у сине-бело-голубых в январе 2025 года.

По информации источника, первый платёж в € 1,9 млн должен был состояться 4 марта 2025 года, второй — 3 июня 2025 года, третий — 2 октября 2025 года.

Подчёркивается, несмотря на продажу ️«Ботафого» нападающего Луиса Энрике «Зениту» в январе 2025 года за сумму, примерно в три раза превышающую стоимость Артура, клуб из Рио-де-Жанейро не выполнил обязательства перед российской командой.

Бразильский футболист играл за санкт-петербургский клуб с января 2024 года. В составе «Зенита» Артур принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

