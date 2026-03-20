В Сенегале подтвердили, что на форме игроков будет звезда за победу в Кубке Африки — 2025

Сенегальская федерация футбола (FSF) опубликовала заявление, подтверждающее, что с сентября 2026 года на футболках игроков появится вторая звезда за победу в Кубке Африки — 2025.

«Сенегальская федерация футбола хотела бы внести ясность в связи с реакцией, вызванной публикацией новых футболок национальной команды, на которых изображена одна звезда.

Федерация информирует общественность, что производство этих футболок было начато в августе 2025 года нашим поставщиком экипировки, ещё до последнего Кубка африканских наций. После нашей победы сроки производства и производственные ограничения не позволили прервать уже начатый процесс.

Осознавая законную привязанность сенегальцев к своим символам, федерация хочет заверить всех болельщиков: новые футболки со второй звездой в данный момент находятся в производстве. Ожидается, что они поступят в продажу с сентября следующего года.

Фонд поддержки футбола приносит извинения за любые недоразумения, которые могла вызвать эта ситуация, и благодарит болельщиков за их неизменную преданность, бдительность и непоколебимую приверженность национальной команде», — говорится в заявлении Сенегальской федерации футбола.

