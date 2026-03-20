«Наполи» минимально обыграл «Кальяри» в 30-м туре Серии А

Завершён матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Кальяри» и «Наполи». Встреча состоялась на стадионе «Унипол Домус» (Кальяри, Италия). В качестве главного арбитра матча выступил Маурицио Мариани. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 1:0.

Первый и единственный гол в матче забил Скотт Мактоминей. Шотландский полузащитник неаполитанцев отличился в начале встречи на второй минуте.

Поле этой игры «Кальяри» с 30 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Наполи» с 62 очками располагается на второй строчке. Лидирует в лиге миланский «Интер», в активе которого 68 очков.