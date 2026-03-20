Родриго появился на базе «Реала» после операции на «крестах»

Родриго появился на базе «Реала» после операции на «крестах»
Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс опубликовал фотографию в своём аккаунте в социальной сети X, на которой он снят на тренировочной базе «сливочных» на костылях после операции. Ранее бразилец травмировал переднюю крестообразную связку и наружный мениск правой ноги. Сообщалось, что восстановление футболиста займёт 10 месяцев.

Родриго получил травму во время матча 26-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (0:1). Фланговый нападающий «сливочных» смог продолжить игру, несмотря на полученное повреждение. Родриго вышел на поле «Сантьяго Бернабеу» на 55-й минуте и доиграл до конца встречи.

