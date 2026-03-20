Угальде дисквалифицирован на четыре матча сборной Коста-Рики

Главный тренер сборной Коста-Рики Фернандо Батиста объяснил причину невызова нападающего «Спартака» Манфреда Угальде на грядущие матчи национальной команды.

«Ему предстоит отбыть дисквалификацию. Угальде был удалён в последнем отборочном матче [с Гондурасом], и теперь он пропустит четыре встречи. Честно говоря, я бы очень хотел видеть его в составе и познакомиться с ним поближе, ведь я никогда не тренировал Угальде.

Однако хорошо, что он сможет сыграть в товарищеских встречах, если учитывать, что во второй половине года начнётся Лига наций. Слава богу, Угальде, возможно, будет задействован в товарищеском матче с Англией», — приводит слова Батисты Futbol Centroamerica.

