Уэйн Руни назвал худший чемпионат мира по футболу

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни назвал чемпионат мира в ЮАР 2010 года худшим мировым первенством.

«Хуже, чем в ЮАР, уже не будет. Тот турнир никогда не ощущался как чемпионат мира. Мы ехали на игру с США, первую для нас. Была кромешная тьма, ни одного болельщика. Обычно во время чемпионата фанаты просто везде, чувствуется атмосфера. А тут все вымерли, ничего не было. Это вообще не ощущалось как чемпионат мира», — приводит слова Руни ESPN.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

