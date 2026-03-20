1400 фанатов «Факела» посетили игру с «Ротором», установив рекорд Первой лиги этого сезона

Около 1400 болельщиков воронежского «Факела» посетили матч 25-го тура Лиги Pari с «Ротором» на «Волгоград Арене». Это рекордный показатель нынешнего сезона в Первой лиге по количеству фанатов на выездной игре. Встреча закончилась победой волгоградцев со счётом 1:0.

«Все знают, что воронежский болельщик – это явление. Даже в будний день у нас на выездном секторе больше людей, чем у многих клубов на домашнем стадионе. Считаю, что об этом говорят меньше, чем следует. «Факел» и его фан-клуб проделывают большую работу для того, чтобы у команды была максимальная поддержка. И в успехах футболистов существенная заслуга именно болельщиков, которые всегда рядом», – сказал руководитель фан-клуба «Факела» Игорь Черняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает «Факел», набравший 52 очка. «Ротор» (36) — шестой.