1400 фанатов «Факела» посетили игру с «Ротором», установив рекорд Первой лиги этого сезона

Около 1400 болельщиков воронежского «Факела» посетили матч 25-го тура Лиги Pari с «Ротором» на «Волгоград Арене». Это рекордный показатель нынешнего сезона в Первой лиге по количеству фанатов на выездной игре. Встреча закончилась победой волгоградцев со счётом 1:0.

Россия — Лига PARI . 25-й тур
20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Эльдарушев – 23'    

«Все знают, что воронежский болельщик – это явление. Даже в будний день у нас на выездном секторе больше людей, чем у многих клубов на домашнем стадионе. Считаю, что об этом говорят меньше, чем следует. «Факел» и его фан-клуб проделывают большую работу для того, чтобы у команды была максимальная поддержка. И в успехах футболистов существенная заслуга именно болельщиков, которые всегда рядом», – сказал руководитель фан-клуба «Факела» Игорь Черняев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает «Факел», набравший 52 очка. «Ротор» (36) — шестой.

