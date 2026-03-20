Холанд попросил «Ман Сити» изучить предложения от «Барселоны» на лето — Football365

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд попросил клуб рассмотреть предложения от «Барселоны» и других команд по его переходу в преддверии летнего трансферного окна. Об этом сообщает Football365.

По информации источника, норвежский форвард «всерьёз рассматривает возможность ухода» после вылета «горожан» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от мадридского «Реала».

Кроме того, «Манчестер Сити» рискует не выиграть чемпионат Англии в нынешнем сезоне. В связи с этим Холанд расстроен тем, что команда может завершить второй год подряд без крупных трофеев. Также футболисту известно, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола «уже принял решение уйти в отставку летом»

25-летний футболист разочарован нынешним проектом и передумал оставаться в клубе ещё на год. «Горожане» могут продать Холанда и приобрести нового нападающего.

В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 42 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 30 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2034 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

Материалы по теме
Эрлинг Холанд начал масштабные инвестиции в новый формат чемпионата мира по шахматам

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

