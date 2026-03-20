Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Тоттенхэма» Викарио перенесёт операцию

Вратарь «Тоттенхэма» Викарио перенесёт операцию
Комментарии

В «Тоттенхэме» сообщили, что вратарь команды Гульельмо Викарио перенесёт операцию на следующей неделе. 29-летнему итальянцу предстоит операция по поводу грыжи.

«Мы можем подтвердить, что Гульельмо Викарио на следующей неделе перенесёт операцию по поводу грыжи.

Эта небольшая операция для вратаря сборной Италии спланирована таким образом, чтобы оказать минимальное влияние на наш сезон.

Гульельмо немедленно приступит к реабилитации под наблюдением наших врачей, и мы надеемся, что он сможет вернуться в строй в течение следующего месяца», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 42 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 60 мячей.

Материалы по теме
Защитник «Тоттенхэма» опроверг слухи о безразличии игроков в борьбе за выживание
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android