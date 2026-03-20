Вратарь «Тоттенхэма» Викарио перенесёт операцию

В «Тоттенхэме» сообщили, что вратарь команды Гульельмо Викарио перенесёт операцию на следующей неделе. 29-летнему итальянцу предстоит операция по поводу грыжи.

«Мы можем подтвердить, что Гульельмо Викарио на следующей неделе перенесёт операцию по поводу грыжи.

Эта небольшая операция для вратаря сборной Италии спланирована таким образом, чтобы оказать минимальное влияние на наш сезон.

Гульельмо немедленно приступит к реабилитации под наблюдением наших врачей, и мы надеемся, что он сможет вернуться в строй в течение следующего месяца», — говорится в заявлении пресс-службы клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне голкипер принял участие в 42 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 60 мячей.