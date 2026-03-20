Алисон из «Ливерпуля» пропустит матч с «Брайтоном» и не сыграет за Бразилию из-за травмы

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер не сможет сыграть во встрече 31-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» из-за травмы. Голкипер также пропустит сбор национальной команды Бразилии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети X.

По информации инсайдера, Георгий Мамардашвили выйдёт в стартовом составе на матч с «чайками» вместо бразильца. В нынешнем сезоне грузинский вратарь провёл пять встреч в АПЛ, в которых его команда победила лишь однажды.

Алисон Бекер выходил на поле в 34 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 36 мячей и 13 раз сыграл «на ноль».